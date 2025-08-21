Inovação israelense transforma cultivo de hortaliças em São Paulo Tecnologia melhora produção agrícola enfrentando condições climáticas adversas Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h59 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Inovação israelense está transformando o cultivo de hortaliças no noroeste paulista.

Tela especial filtra luz solar, otimiza fotossíntese e protege plantas de condições climáticas adversas.

Produto de polimero tem alta rentabilidade, reduz evaporação de água e bloqueia luz ultravioleta.

Agricultor Danilo destaca eficiência da tecnologia em proteger lavouras e assegurar entregas ao mercado.

Tecnologia israelense se torna aliada na produção de hortaliças em São Paulo

Uma tecnologia desenvolvida em Israel e fabricada no Brasil está revolucionando a produção de hortaliças no noroeste paulista. A tela especial filtra a luz solar, otimiza a fotossíntese e protege plantações como alface e couve contra condições climáticas adversas, como sol intenso, chuvas fortes e geadas.

O produto é um polímero importado de Israel, tecido no Brasil, especialmente eficaz em sistemas de hidroponia devido à sua alta rentabilidade. Além de reduzir a evaporação de água, a tela bloqueia a luz ultravioleta, desorientando insetos e diminuindo danos por pragas.

Em Neves Paulista, essa inovação tem encurtado o ciclo de cultivo e agregado valor ao produto final. O agricultor Danilo usa essa tecnologia há mais de quatro anos, destacando sua eficácia em proteger a lavoura durante chuvas intensas e garantir entregas ao mercado.

Como a tecnologia israelense tem impactado a produção de hortaliças em São Paulo?

A tecnologia desenvolvida em Israel e fabricada no Brasil está revolucionando a produção de hortaliças no noroeste paulista, filtrando a luz solar, otimizando a fotossíntese e protegendo plantações contra condições climáticas adversas.

‌



Quais benefícios essa nova tela traz para o cultivo de hortaliças?

A tela especial reduz a evaporação de água, bloqueia a luz ultravioleta, desorienta insetos e diminui os danos causados por pragas, sendo especialmente eficaz em sistemas de hidroponia.

Como essa inovação tem ajudado os agricultores locais?

Em Neves Paulista, a inovação encurtou o ciclo de cultivo e agregou valor ao produto final. O agricultor Danilo, que utiliza a tecnologia há mais de quatro anos, destaca sua eficácia em proteger a lavoura durante chuvas intensas.

‌



Qual é a origem do material utilizado na tela especial?

O material é um polímero importado de Israel e é tecido no Brasil.

Assista ao vídeo - Tecnologia israelense se torna aliada na produção de hortaliças em São Paulo

