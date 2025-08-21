Inovação israelense transforma cultivo de hortaliças em São Paulo
Tecnologia melhora produção agrícola enfrentando condições climáticas adversas
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Uma tecnologia desenvolvida em Israel e fabricada no Brasil está revolucionando a produção de hortaliças no noroeste paulista. A tela especial filtra a luz solar, otimiza a fotossíntese e protege plantações como alface e couve contra condições climáticas adversas, como sol intenso, chuvas fortes e geadas.
O produto é um polímero importado de Israel, tecido no Brasil, especialmente eficaz em sistemas de hidroponia devido à sua alta rentabilidade. Além de reduzir a evaporação de água, a tela bloqueia a luz ultravioleta, desorientando insetos e diminuindo danos por pragas.
Em Neves Paulista, essa inovação tem encurtado o ciclo de cultivo e agregado valor ao produto final. O agricultor Danilo usa essa tecnologia há mais de quatro anos, destacando sua eficácia em proteger a lavoura durante chuvas intensas e garantir entregas ao mercado.
Como a tecnologia israelense tem impactado a produção de hortaliças em São Paulo?
A tecnologia desenvolvida em Israel e fabricada no Brasil está revolucionando a produção de hortaliças no noroeste paulista, filtrando a luz solar, otimizando a fotossíntese e protegendo plantações contra condições climáticas adversas.
Quais benefícios essa nova tela traz para o cultivo de hortaliças?
A tela especial reduz a evaporação de água, bloqueia a luz ultravioleta, desorienta insetos e diminui os danos causados por pragas, sendo especialmente eficaz em sistemas de hidroponia.
Como essa inovação tem ajudado os agricultores locais?
Em Neves Paulista, a inovação encurtou o ciclo de cultivo e agregou valor ao produto final. O agricultor Danilo, que utiliza a tecnologia há mais de quatro anos, destaca sua eficácia em proteger a lavoura durante chuvas intensas.
Qual é a origem do material utilizado na tela especial?
O material é um polímero importado de Israel e é tecido no Brasil.
Assista ao vídeo - Tecnologia israelense se torna aliada na produção de hortaliças em São Paulo
Veja também
Criação de dorper, raça rústica conhecida por se adaptar bem ao clima, é a aposta do produtor para fidelizar clientes
Record News Rural playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!