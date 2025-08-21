Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Inovação israelense transforma cultivo de hortaliças em São Paulo

Tecnologia melhora produção agrícola enfrentando condições climáticas adversas

Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Inovação israelense está transformando o cultivo de hortaliças no noroeste paulista.
  • Tela especial filtra luz solar, otimiza fotossíntese e protege plantas de condições climáticas adversas.
  • Produto de polimero tem alta rentabilidade, reduz evaporação de água e bloqueia luz ultravioleta.
  • Agricultor Danilo destaca eficiência da tecnologia em proteger lavouras e assegurar entregas ao mercado.

 

Tecnologia israelense se torna aliada na produção de hortaliças em São Paulo
Tecnologia israelense se torna aliada na produção de hortaliças em São Paulo

Uma tecnologia desenvolvida em Israel e fabricada no Brasil está revolucionando a produção de hortaliças no noroeste paulista. A tela especial filtra a luz solar, otimiza a fotossíntese e protege plantações como alface e couve contra condições climáticas adversas, como sol intenso, chuvas fortes e geadas.

O produto é um polímero importado de Israel, tecido no Brasil, especialmente eficaz em sistemas de hidroponia devido à sua alta rentabilidade. Além de reduzir a evaporação de água, a tela bloqueia a luz ultravioleta, desorientando insetos e diminuindo danos por pragas.

Em Neves Paulista, essa inovação tem encurtado o ciclo de cultivo e agregado valor ao produto final. O agricultor Danilo usa essa tecnologia há mais de quatro anos, destacando sua eficácia em proteger a lavoura durante chuvas intensas e garantir entregas ao mercado.

Como a tecnologia israelense tem impactado a produção de hortaliças em São Paulo?

A tecnologia desenvolvida em Israel e fabricada no Brasil está revolucionando a produção de hortaliças no noroeste paulista, filtrando a luz solar, otimizando a fotossíntese e protegendo plantações contra condições climáticas adversas.


Quais benefícios essa nova tela traz para o cultivo de hortaliças?

A tela especial reduz a evaporação de água, bloqueia a luz ultravioleta, desorienta insetos e diminui os danos causados por pragas, sendo especialmente eficaz em sistemas de hidroponia.

Como essa inovação tem ajudado os agricultores locais?

Em Neves Paulista, a inovação encurtou o ciclo de cultivo e agregou valor ao produto final. O agricultor Danilo, que utiliza a tecnologia há mais de quatro anos, destaca sua eficácia em proteger a lavoura durante chuvas intensas.


Qual é a origem do material utilizado na tela especial?

O material é um polímero importado de Israel e é tecido no Brasil.

Assista ao vídeo - Tecnologia israelense se torna aliada na produção de hortaliças em São Paulo

Veja também


Criação de dorper, raça rústica conhecida por se adaptar bem ao clima, é a aposta do produtor para fidelizar clientes

Record News Rural playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.