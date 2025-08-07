Lei de pesca em Goiás promove recuperação de espécies ameaçadas Legislação proíbe transporte de peixe nativo e incentiva pesca esportiva Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A lei em Goiás proíbe o transporte de peixes nativos para combater a pesca predatória.

A legislação, conhecida como Lei Cota Zero, completa 12 anos e incentiva a pesca esportiva.

Espécies ameaçadas, como a piratinga e a piraíba, estão se recuperando nos rios, como o Araguaia.

A pesca esportiva tem atraído turistas, promovendo uma experiência sustentável na região.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A legislação em Goiás que restringe a pesca predatória tem contribuído para a recuperação de espécies ameaçadas nos rios do estado, especialmente no rio Araguaia. A lei, em vigor há 12 anos, proíbe o transporte de peixes nativos, mas permite o consumo de até 5 quilos no local e incentiva a prática da pesca esportiva.

O objetivo da Lei Cota Zero é permitir a reprodução e o repovoamento dos rios, garantindo que os peixes permaneçam no ambiente natural. Espécies como a piratinga e a piraíba, antes ameaçadas, tornaram-se mais comuns. A medida também favoreceu o retorno de outros animais ao ecossistema, como botos, arraias, jacarés e onças.

Sebastião Caroço, pescador e biólogo, destaca que o rio Araguaia apresenta uma abundância de peixes rara até mesmo em rios mais preservados do Brasil. “Nem nos rios mais intocados do Brasil a gente não consegue ver aquele tanto de cardume”, afirma Caroço. A pesca esportiva tem atraído turistas de diversas partes do mundo interessados na experiência sustentável oferecida pela região.

Veja também

‌



Há 12 anos, legislação proíbe o transporte de qualquer quantidade de peixe nativo e permite o consumo de apenas 5 kg de pescado no local

Record News Rural playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Lei que restringe pesca predatória auxilia na recuperação de espécies ameaçadas em Goiás Ausência de negociação do tarifaço americano 'impactou de forma negativa' a piscicultura brasileira Livro sobre agricultura de precisão organizado pela Embrapa conquista prêmio Jabuti Acadêmico Sebrae e Ministério da Agricultura anunciam acordo para ampliar produtividade de pequenos negócios Negociação com os EUA deve ser tratada como jogo de 'ganha-ganha', diz especialista sobre tarifaço Preço do trigo cai pelo terceiro mês consecutivo devido à baixa paridade de importação Colheita de algodão inicia com crescimento de quase 40% na área plantada em Minas Gerais Entenda por que os EUA retiraram as tarifas do suco de laranja brasileiro Donald Trump não quer lidar com possíveis impactos da taxação do café, diz presidente da Abag ‘O setor pede uma movimentação diplomática’, afirma executivo florestal sobre tarifaço dos EUA Vaca girolando bate recorde nacional ao produzir 343 kg de leite em três dias Conselho Nacional do Café se opõe ao compartilhamento do material genético brasileiro do grão Valor da mandioca atinge a menor média em 12 meses; entenda o motivo Entenda o mercado e as perspectivas para o setor sucroenergético na safra 2025/2026 Conheça a história dos pombos-correio, que já foram cruciais nas guerras e hoje competem em torneios Tecnologia é aliada no combate a incêndios durante a seca no Mato Grosso do Sul Entenda o melhoramento genético da cana-de-açúcar, que pode levar até 15 anos para ser feito Universidade aproxima conhecimento acadêmico e produtores rurais no norte fluminense Preços dos etanóis registram queda enquanto açúcar cristal segue caminho contrário em SP Self-service de morangos atrai turistas de todo o Brasil para plantação em MG

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!