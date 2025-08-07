Lei de pesca em Goiás promove recuperação de espécies ameaçadas
Legislação proíbe transporte de peixe nativo e incentiva pesca esportiva
RESUMO DA NOTÍCIA
A legislação em Goiás que restringe a pesca predatória tem contribuído para a recuperação de espécies ameaçadas nos rios do estado, especialmente no rio Araguaia. A lei, em vigor há 12 anos, proíbe o transporte de peixes nativos, mas permite o consumo de até 5 quilos no local e incentiva a prática da pesca esportiva.
O objetivo da Lei Cota Zero é permitir a reprodução e o repovoamento dos rios, garantindo que os peixes permaneçam no ambiente natural. Espécies como a piratinga e a piraíba, antes ameaçadas, tornaram-se mais comuns. A medida também favoreceu o retorno de outros animais ao ecossistema, como botos, arraias, jacarés e onças.
Sebastião Caroço, pescador e biólogo, destaca que o rio Araguaia apresenta uma abundância de peixes rara até mesmo em rios mais preservados do Brasil. “Nem nos rios mais intocados do Brasil a gente não consegue ver aquele tanto de cardume”, afirma Caroço. A pesca esportiva tem atraído turistas de diversas partes do mundo interessados na experiência sustentável oferecida pela região.
Veja também
Há 12 anos, legislação proíbe o transporte de qualquer quantidade de peixe nativo e permite o consumo de apenas 5 kg de pescado no local
Record News Rural playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!