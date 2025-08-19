Oferta elevada derruba preços do feijão carioca
Produção total da safra do grão deve cair para cerca de 3 milhões de toneladas
A colheita acelerada do feijão carioca nas principais regiões produtoras tem elevado a oferta de grãos com tonalidades claras, resultando em queda nos preços. Produtores que dispõem de câmaras frias conseguem armazenar sua produção e negociar conforme suas necessidades financeiras.
A Companhia Nacional de Abastecimento estima que a terceira colheita da safra 2024/2025 será de aproximadamente 604 mil toneladas, uma redução de 18,1% em relação à safra anterior. Essa diminuição é atribuída principalmente à redução de 19,2% na área plantada. A produção total da temporada está projetada em cerca de 3 milhões de toneladas, representando uma retração de 3,5% comparado ao ciclo passado.
