Oferta elevada derruba preços do feijão carioca Produção total da safra do grão deve cair para cerca de 3 milhões de toneladas Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 12h51 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A colheita acelerada do feijão carioca nas principais regiões produtoras tem elevado a oferta de grãos com tonalidades claras, resultando em queda nos preços. Produtores que dispõem de câmaras frias conseguem armazenar sua produção e negociar conforme suas necessidades financeiras.

A Companhia Nacional de Abastecimento estima que a terceira colheita da safra 2024/2025 será de aproximadamente 604 mil toneladas, uma redução de 18,1% em relação à safra anterior. Essa diminuição é atribuída principalmente à redução de 19,2% na área plantada. A produção total da temporada está projetada em cerca de 3 milhões de toneladas, representando uma retração de 3,5% comparado ao ciclo passado.

Veja também

‌



Segundo presidente da Asflucan, clima tem sido desfavorável à produção rural das regiões

Record News Rural playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Veto que incluiria norte e noroeste do Rio no mapa do semiárido brasileiro frusta produtores rurais Estoque elevado de soja da safra 24/25 impede valorização do grão no mercado interno Fazenda no interior de Goiás aposta no trabalho compartilhado para a produção de queijo artesanal Alta oferta nas principais regiões produtoras derruba preço do feijão-carioca Brasil precisa negociar até a 'exaustão' e abrir novos mercados para lidar com tarifaço; entenda Demanda aquecida e oferta restrita impulsionam preços dos ovos e da carne de frango Incertezas do tarifaço comprometem ritmo de fechamentos de contratos da laranja Preços da carne bovina e suína seguem em alta em agosto devido à demanda ativa dos compradores Couve-flor roxa? Conheça as verduras coloridas e saudáveis que conquistaram consumidores em Goiás Produção de café no Brasil deve sofrer reajustes negativos devido ao rendimento abaixo do esperado Preços do arroz em casca oscilam no início de agosto devido à variação na demanda Receita com exportação de café bate recorde de US$ 1 bilhão apesar do recuo do volume embarcado Preço da tilápia cai em julho devido à demanda enfraquecida e estoques elevados nas indústrias Preços do açúcar e etanol seguem estáveis no mercado spot paulista, segundo Cepea Carne bovina brasileira bate recorde de exportações em julho, mesmo com tarifaço; entenda o motivo Escassez de chuvas prejudica a produção de inhame no agreste pernambucano Oferta de feijão cresce, mas preços recuam devido à seletividade dos compradores ‘Expectativa é que haja uma queda no PIB brasileiro’, diz professor sobre tarifaço dos EUA Preços do milho seguem em queda com exportações em baixa, segundo o Cepea Cana-de-açúcar e gergelim do Brasil ganham espaço nos mercados da Guatemala e África do Sul

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!