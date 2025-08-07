Logo R7.com
Parceria entre Sebrae e Mapa visa fortalecer agroindústrias

Acordo pode beneficiar até 2.500 estabelecimentos com Selo Arte

O SEBRAE e o Ministério da Agricultura e Pecuária firmaram uma parceria para aumentar a produtividade e competitividade de pequenos negócios rurais no Brasil. Cerca de 2.500 agroindústrias podem ser positivamente impactadas por essa iniciativa.

O acordo prevê ações conjuntas para facilitar o acesso a mercados e promover práticas sustentáveis. Além disso, busca fortalecer o certificado de identidade como produto artesanal, conhecido como Selo Arte, para produtos alimentícios de origem animal. Com essas medidas, espera-se que as agroindústrias beneficiadas possam aumentar seu faturamento em até 12%, ampliando suas oportunidades no mercado nacional.

