Preços do milho ficam estáveis com colheita em fase final
Firmeza dos vendedores e valorização nos portos sustentam mercado agrícola
Os preços do milho permaneceram estáveis na última semana, com a colheita avançando para a fase final. A firmeza dos vendedores e a valorização nos portos contribuíram para manter o mercado sustentado. No cenário internacional, a alta do dólar e a melhora nos embarques impulsionaram as cotações, aliviando a pressão interna.
Produtores com milho já colhido optaram por limitar a oferta no mercado, enquanto compradores domésticos consomem seus próprios estoques e aguardam entregas de lotes negociados antecipadamente. Essa dinâmica mantém o equilíbrio entre oferta e demanda, restringindo flutuações significativas nos preços internos.
