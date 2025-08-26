Logo R7.com
Preços do milho ficam estáveis com colheita em fase final

Firmeza dos vendedores e valorização nos portos sustentam mercado agrícola

Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Preços do milho mostram sinais de estabilidade após melhora na pressão interna das últimas semanas
Os preços do milho permaneceram estáveis na última semana, com a colheita avançando para a fase final. A firmeza dos vendedores e a valorização nos portos contribuíram para manter o mercado sustentado. No cenário internacional, a alta do dólar e a melhora nos embarques impulsionaram as cotações, aliviando a pressão interna.

Produtores com milho já colhido optaram por limitar a oferta no mercado, enquanto compradores domésticos consomem seus próprios estoques e aguardam entregas de lotes negociados antecipadamente. Essa dinâmica mantém o equilíbrio entre oferta e demanda, restringindo flutuações significativas nos preços internos.

