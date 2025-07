Preparação de touros de rodeio envolve dieta energética e treinos especializados Fazenda em Icém adota genética refinada para garantir desempenho de elite nas arenas Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 14h22 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h22 ) twitter

Touros de rodeio consomem até 1,5 tonelada de 'ração turbinada' e enfrentam treino de atleta

Na cidade de Icém, no interior de São Paulo, uma fazenda referência nacional dedica-se à criação de touros de rodeio com foco em cuidados especiais e seleção genética para garantir alto desempenho nas competições. Apenas cerca de 4% dos animais do rebanho possuem as características necessárias para participar do esporte.

Durante a fase de preparo dos touros, entre dezembro e março, os animais seguem uma dieta rigorosa que inclui até 1,5 tonelada de ração concentrada energética. Adicionalmente, passam por treinos de força e agilidade. O treinamento é interrompido durante as competições para que possam liberar toda energia acumulada nas arenas.

Para competir, é necessário apresentar exames negativos de brucelose e tuberculose, conforme determinação do Ministério da Agricultura. A carreira desses touros nas arenas geralmente começa aos quatro anos e pode se estender até os doze anos. Após esse período competitivo, muitos touros se juntam a programas de melhoramento genético, contribuindo para a próxima geração de campeões.

Assista ao vídeo - Touros de rodeio consomem até 1,5 tonelada de ‘ração turbinada’ e enfrentam treino de atleta

