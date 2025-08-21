Produtor transforma criação de carneiros em negócio promissor no Triângulo Mineiro Criação de dorper em Prata destaca-se pela qualidade e adaptação ao clima Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 13h17 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h17 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Anderson da Cruz Guimarães, produtor em Prata, criou um negócio promissor com carneiros, começando com a venda de carne temperada.

Ele possui mais de 400 animais da raça dorper, reconhecida pela resistência e qualidade da carne.

A fazenda organiza o rebanho por sexo e tamanho, com um processo que respeita o ciclo natural dos animais.

Com uma equipe de três funcionários, Anderson planeja aumentar a produção para atender a demanda crescente por carne ovina no Brasil.

Produtor transforma rebanho de carneiros em negócio rentável no Triângulo Mineiro

Anderson da Cruz Guimarães, produtor em Prata, no Triângulo Mineiro, desenvolveu um negócio promissor com a criação de carneiros. Inicialmente vendendo carne temperada para amigos, hoje ele conta com um rebanho de mais de 400 animais. A aposta na raça dorper, conhecida por sua resistência e qualidade de carne, tem sido fundamental para o sucesso.

Na fazenda, as fêmeas são preservadas enquanto os machos são destinados à venda, seguindo um processo que respeita o ciclo natural dos animais. A organização do rebanho é criteriosa, separando por sexo e tamanho.

Com três funcionários dedicados, a fazenda mantém uma rotina intensa para garantir a qualidade sem perder o caráter artesanal do negócio. Anderson planeja continuar aprimorando os processos e aumentar a produção para atender à crescente demanda por carne ovina no mercado nacional.

Quem é o responsável pela criação de carneiros em Prata, no Triângulo Mineiro?

Anderson da Cruz Guimarães é o produtor responsável pela criação de carneiros em Prata.

‌



Qual raça de carneiros é utilizada na fazenda de Anderson e por que ela é destacada?

A raça utilizada na fazenda de Anderson é a dorper, conhecida por sua resistência e qualidade de carne.

Como está organizada a criação dos carneiros na fazenda de Anderson?

Na fazenda, as fêmeas são preservadas enquanto os machos são destinados à venda, e o rebanho é organizado de forma criteriosa, separando os animais por sexo e tamanho.

‌



Qual é o plano futuro de Anderson para sua produção de carneiros?

Anderson planeja continuar aprimorando os processos e aumentar a produção para atender à crescente demanda por carne ovina no mercado nacional.

Assista ao vídeo - Produtor transforma rebanho de carneiros em negócio rentável no Triângulo Mineiro

‌



