Produtor transforma criação de carneiros em negócio promissor no Triângulo Mineiro
Criação de dorper em Prata destaca-se pela qualidade e adaptação ao clima
Anderson da Cruz Guimarães, produtor em Prata, no Triângulo Mineiro, desenvolveu um negócio promissor com a criação de carneiros. Inicialmente vendendo carne temperada para amigos, hoje ele conta com um rebanho de mais de 400 animais. A aposta na raça dorper, conhecida por sua resistência e qualidade de carne, tem sido fundamental para o sucesso.
Na fazenda, as fêmeas são preservadas enquanto os machos são destinados à venda, seguindo um processo que respeita o ciclo natural dos animais. A organização do rebanho é criteriosa, separando por sexo e tamanho.
Com três funcionários dedicados, a fazenda mantém uma rotina intensa para garantir a qualidade sem perder o caráter artesanal do negócio. Anderson planeja continuar aprimorando os processos e aumentar a produção para atender à crescente demanda por carne ovina no mercado nacional.
Quem é o responsável pela criação de carneiros em Prata, no Triângulo Mineiro?
Anderson da Cruz Guimarães é o produtor responsável pela criação de carneiros em Prata.
Qual raça de carneiros é utilizada na fazenda de Anderson e por que ela é destacada?
A raça utilizada na fazenda de Anderson é a dorper, conhecida por sua resistência e qualidade de carne.
Como está organizada a criação dos carneiros na fazenda de Anderson?
Na fazenda, as fêmeas são preservadas enquanto os machos são destinados à venda, e o rebanho é organizado de forma criteriosa, separando os animais por sexo e tamanho.
Qual é o plano futuro de Anderson para sua produção de carneiros?
Anderson planeja continuar aprimorando os processos e aumentar a produção para atender à crescente demanda por carne ovina no mercado nacional.
