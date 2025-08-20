Queda na área plantada de trigo é compensada por aumento na produtividade
Preços internos do trigo caem seguindo mercado externo e paridade de importação
Os preços internos do trigo caíram na última semana, refletindo a tendência internacional e a paridade de importação. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CPEA), espera-se uma produção menor em 2025, mas com estoques ainda elevados devido ao aumento das importações.
Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) indicam uma redução de 16,7% na área plantada nesta temporada, totalizando 2,55 milhões de hectares. No entanto, a produtividade deve crescer 19%, atingindo 3,07 toneladas por hectare. Isso resulta em uma produção estimada de 7,81 milhões de toneladas em 2025, ligeiramente inferior à de 2024.
Os estoques de passagem em julho deverão permanecer altos, sustentados pelas importações intensificadas, garantindo uma boa disponibilidade do cereal no mercado interno.
