Relatório da Abrapa aponta aumento na área plantada de algodão em 2025 Produtividade pode cair devido a condições climáticas adversas em estados produtores Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 16h05 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h05 )

Chuvas no Mato Grosso podem ter prejudicado qualidade do algodão, diz diretor da Abrapa

O relatório da safra de junho de 2025, divulgado pela Abrapa (Associação Brasileira dos Produtores de Algodão), indica um aumento de 10,2% na área plantada de algodão, enquanto a produtividade pode diminuir na safra 2024/2025. A produção total de algodão cresceu 7,1%, conforme dados da associação.

Márcio Portocarrero, diretor-executivo da Abrapa, comentou sobre as condições climáticas que impactaram as plantações, como a seca na Bahia e chuvas inesperadas no Mato Grosso. Essas adversidades podem afetar a qualidade do algodão, mas a previsão de queda na produtividade ainda não é definitiva e será confirmada em aproximadamente dois meses.

O Mato Grosso representa 73% da área cultivada de algodão no Brasil, seguido pela Bahia com cerca de 15%. Outros estados também participam da produção em menor escala. A possibilidade de uma segunda safra no Mato Grosso após a colheita da soja contribui para sua liderança na produção nacional.

