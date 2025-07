Robôs solares em fazendas californianas resolvem falta de mão de obra Tecnologia sustentável remove ervas daninhas sem químicos nas plantações Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 16h57 ) twitter

Robô movido a energia solar é testado em plantações para enfrentar escassez de mão de obra nos EUA

Na Califórnia, produtores agrícolas estão testando robôs movidos a energia solar para lidar com a escassez de mão de obra no campo. Equipados com câmeras, inteligência artificial e lâminas metálicas, esses dispositivos removem seletivamente plantas indesejadas das plantações de algodão sem usar combustíveis fósseis.

Os robôs operam autonomamente, reconhecendo fileiras de plantio e eliminando ervas daninhas. Eles desligam automaticamente à noite e retomam suas atividades ao amanhecer. A tecnologia visa não apenas aliviar a falta de trabalhadores, mas também promover a regeneração do solo por meio da robótica.

Cada unidade custa cerca de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 277,2 mil). A ideia é que trabalhadores do campo passem a monitorar as máquinas, assumindo funções mais técnicas e menos exaustivas, integrando inovação tecnológica ao agronegócio para garantir maior eficiência e sustentabilidade.

