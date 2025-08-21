Surto de gripe aviária nos EUA impulsiona importação de ovos brasileiros em 2024
Brasil projeta crescimento na produção e exportação de ovos em meio ao tarifaço norte-americano
A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) projeta um crescimento significativo na produção e exportação de ovos brasileiros. Segundo Ricardo Santin, presidente da ABPA, a expectativa é de um aumento de até 7% na produção, alcançando 62 bilhões de unidades, enquanto as exportações devem atingir 40 mil toneladas.
O surto de gripe aviária nos Estados Unidos, que resultou na perda de cerca de 150 milhões de aves, foi um fator crucial para o aumento das importações do produto brasileiro. A condição sanitária favorável do Brasil permitiu que ele se tornasse um fornecedor importante para o mercado norte-americano.
Além disso, o fortalecimento do consumo interno posiciona o Brasil entre os dez maiores consumidores globais de ovos. A condição sanitária brasileira já foi reconhecida pelos EUA, facilitando a ampliação das exportações para este mercado estratégico.
Surto de gripe aviária sofrido pelo país nos últimos três anos impulsionou a importação do produto brasileiro
