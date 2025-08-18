Tarifaço dos EUA afeta contratos de laranja na safra 2025-2026
Indústria ajusta preços enquanto citricultores esperam firmeza em acordos
Os contratos para a safra de laranja 2025-2026 estão sendo fechados mais lentamente do que nos anos anteriores, conforme relatórios do Cepea (Cent. Os citricultores aguardam uma posição mais firme da indústria, que continua ajustando preços no mercado spot enquanto observa a oferta e demanda.
O ritmo lento se deve à safra tardia e à queda nos preços após março. Além disso, o tarifaço dos Estados Unidos gera incertezas; embora o suco de laranja tenha sido isento da sobretaxa de 40%, subprodutos como óleos essenciais ainda enfrentam uma taxa de 50%.
