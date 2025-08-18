Tarifaço dos EUA afeta contratos de laranja na safra 2025-2026 Indústria ajusta preços enquanto citricultores esperam firmeza em acordos Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h00 ) twitter

Os contratos para a safra de laranja 2025-2026 estão sendo fechados mais lentamente do que nos anos anteriores, conforme relatórios do Cepea (Cent. Os citricultores aguardam uma posição mais firme da indústria, que continua ajustando preços no mercado spot enquanto observa a oferta e demanda.

O ritmo lento se deve à safra tardia e à queda nos preços após março. Além disso, o tarifaço dos Estados Unidos gera incertezas; embora o suco de laranja tenha sido isento da sobretaxa de 40%, subprodutos como óleos essenciais ainda enfrentam uma taxa de 50%.

Professor Roberto Rodrigues destaca que custos de produção altos e preços agrícolas menores configuram uma verdade "tragédia"

