Veto presidencial exclui municípios do RJ do semiárido brasileiro Decisão afeta produtores rurais que enfrentam seca nas regiões norte e noroeste Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 14h10 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h10 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo federal vetou projeto que incluiria 22 municípios do RJ no semiárido brasileiro.

Proposta visava beneficiar agricultores com o programa Garantia Safra durante a seca.

Justificativa do veto inclui falta de estudos técnicos e estimativas de impacto orçamentário.

Secretaria de Agricultura de Campos pede mobilização para reverter a decisão no Congresso Nacional.

O governo federal vetou o projeto de lei que incluiria 22 municípios das regiões norte e noroeste do Rio de Janeiro no mapa do semiárido brasileiro. A proposta, aprovada pelo Senado em julho, visava oferecer o Garantia Safra aos agricultores familiares afetados pela seca. O programa prevê um auxílio de R$ 1.200 para famílias de baixa renda que perdem metade de sua produção devido a condições climáticas adversas.

O veto foi justificado pela ausência de estudos técnicos sobre índices de aridez e temperatura média e pela falta de estimativas de impacto orçamentário. Segundo a Associação Fluminense dos Plantadores de Cana (Asflucan), mais de 15 mil cabeças de gado foram perdidas no ano passado devido à estiagem. Este ano, a produção de cana-de-açúcar já registra uma queda de 30% em comparação ao mesmo período do ano passado.

A Secretaria de Agricultura de Campos solicita que políticos e empresários locais se mobilizem para tentar reverter o veto no Congresso Nacional, destacando as dificuldades enfrentadas pelos agricultores para competir sem apoio financeiro adequado.

Qual foi a decisão do governo federal em relação aos municípios do Rio de Janeiro?

O governo federal vetou o projeto de lei que incluiria 22 municípios das regiões norte e noroeste do Rio de Janeiro no mapa do semiárido brasileiro.

Qual era o objetivo do projeto que foi vetado?

O projeto visava oferecer o Garantia Safra aos agricultores familiares afetados pela seca, proporcionando um auxílio de R$ 1.200 para famílias de baixa renda que perdem metade de sua produção devido a condições climáticas adversas.

Por que o governo justificou o veto ao projeto de lei?

O veto foi justificado pela ausência de estudos técnicos sobre índices de aridez e temperatura média, além da falta de estimativas de impacto orçamentário.

Qual é a situação atual da agricultura nas regiões afetadas pela seca no Rio de Janeiro?

Mais de 15 mil cabeças de gado foram perdidas no ano passado devido à estiagem, e a produção de cana-de-açúcar já registra uma queda de 30% em comparação ao mesmo período do ano passado.

