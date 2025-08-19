Veto presidencial exclui municípios do RJ do semiárido brasileiro
Decisão afeta produtores rurais que enfrentam seca nas regiões norte e noroeste
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O governo federal vetou o projeto de lei que incluiria 22 municípios das regiões norte e noroeste do Rio de Janeiro no mapa do semiárido brasileiro. A proposta, aprovada pelo Senado em julho, visava oferecer o Garantia Safra aos agricultores familiares afetados pela seca. O programa prevê um auxílio de R$ 1.200 para famílias de baixa renda que perdem metade de sua produção devido a condições climáticas adversas.
O veto foi justificado pela ausência de estudos técnicos sobre índices de aridez e temperatura média e pela falta de estimativas de impacto orçamentário. Segundo a Associação Fluminense dos Plantadores de Cana (Asflucan), mais de 15 mil cabeças de gado foram perdidas no ano passado devido à estiagem. Este ano, a produção de cana-de-açúcar já registra uma queda de 30% em comparação ao mesmo período do ano passado.
A Secretaria de Agricultura de Campos solicita que políticos e empresários locais se mobilizem para tentar reverter o veto no Congresso Nacional, destacando as dificuldades enfrentadas pelos agricultores para competir sem apoio financeiro adequado.
