Argentina produz 514 mil toneladas de maçã por ano; fruta está entre as melhores do mundo

As maçãs produzidas nas regiões mais frias do sul da Argentina , como as províncias de Rio Negro e Neuquén, estão entre as melhores do mundo, com uma produção anual de 514 mil toneladas— posicionando o país como o 29º maior produtor global. Existem oito tipos diferentes de maçãs cultivadas na Argentina, com variações na coloração e no sabor, o que contribui para a diversidade e qualidade dos frutos . A maior parte da produção é voltada para o consumo interno, mas o país continua a expandir sua presença no mercado internacional.