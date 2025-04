Geração de energia solar atrai produtores rurais como segunda alternativa de renda

A geração de eletricidade por meio da produção de energia solar e a possibilidade de operar em conjunto com as plantações tem chamado a atenção dos produtores do agronegócio, que veem na tecnologia uma alternativa sustentável e econômica para o setor.



As usinas fotovoltaicas garantem entre 25 a 30 anos de vida útil para o investidor e atingem o ponto de equilíbrio em cinco anos. Além do potencial econômico, uma vez que a fonte renovável surge como segunda alternativa de renda, o empreendimento contribui para a redução de emissões dos gases poluentes e com os gastos com contas de energia.