Brasil passa a importar mais fertilizantes com guerra no Oriente Médio; entenda

O Brasil registrou um aumento de 10,9% no volume de importação de fertilizantes , entre janeiro e setembro, em relação ao mesmo período de 2023, de acordo com os dados da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). Thomé Guth, superintendente de logística operacional da empresa, diz, em entrevista ao Record News Rural nesta segunda-feira (4), que esse aumento pode ter relação com a guerra no Oriente Médio . "Isso é simples de explicar. Israel é um dos principais exportadores de fertilizantes. Então, qualquer coisa que afete aquela região, de uma certa forma, cria uma preocupação no nosso mercado, que se adianta no processo de aquisição desses componentes."