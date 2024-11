Construção de nova fábrica de fertilizantes da Petrobras é retomada no Mato Grosso do Sul

Parada desde 2015, a Petrobras decidiu retomar a construção da nova fábrica de fertilizantes no Mato Grosso do Sul. Com o objetivo de diminuir a dependência do mercado estrangeiro — 80% dos fertilizantes utilizados no país têm origem internacional —, o projeto tem investimento de R$ 3,5 bilhões e pode chegar a produzir 1,2 milhão de ureia e 70 mil toneladas de amônia, a partir de 2028. A fábrica fica próxima dos principais mercados consumidores, como os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás e São Paulo.