‘Resposta de Israel será dura’, diz pesquisador, sobre a guerra no Oriente Médio

Em entrevista à RECORD NEWS, Lier Ferreira, pesquisador do Núcleo de Estudos dos Países Brics, diz que é esperada uma resposta dura de Israel aos últimos ataques iranianos. Segundo Ferreira, o país deveria enviar um oficial de um nível hierárquico mais alto do que seu chefe do serviço secreto para as negociações de paz com os terroristas do Hamas. No entanto, reitera que “qualquer rodada de negociações é importante” para tentar um cessar-fogo no conflito.