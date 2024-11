Caso Carrefour não é a primeira nem será a última tentativa de protecionismo europeu

Em entrevista à RECORD NEWS nesta quarta-feira (27), o pesquisador da FGV Agro Leonardo Munhoz falou sobre o conflito entre o mercado agropecuário brasileiro com o Carrefour . Como justificativa para o fim da importação de carnes brasileiras, a empresa citou a lei aprovada pela União Europeia que proíbe a compra de produtos originários de áreas desmatadas, além do avanço no acordo de livre-comércio entre o bloco e o Mercosul — o que prejudicaria os fazendeiros europeus. Segundo Munhoz, a medida imposta pela multinacional francesa não será o último ato protecionista e o Brasil precisa ficar atento a futuras tentativas de boicote às carnes do Mercosul.