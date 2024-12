Trump pode 'fechar portas' ao Mercosul caso acordo com União Europeia saia do papel; entenda

Um possível acordo entre o Mercosul e a União Europeia movimentou o cenário internacional e colocou em xeque o futuro das relações entre Estados Unidos, Europa e América do Sul . Segundo o professor de direito internacional Vladimir Feijó, a reunião marcada para esta quinta (5), no Uruguai, pode acabar "fechando as portas" americanas ao Mercosul e à União Europeia . Isso porque, com Trump no poder em 2025, as políticas protecionistas podem aumentar as barreiras tarifárias. Feijó, entretanto, lembra que o acordo entre Brasil e Europa é uma oportunidade única para ambos os lados e não deve ser impedido por pressão dos Estados Unidos.