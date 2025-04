Suécia e Finlândia defendem acordo UE-Mercosul para combater tarifaço de Trump

A ministra de Relações Exteriores da Finlândia, Elina Valtonen, afirmou nesta terça-feira (8) que o país e a Suécia defendem um acordo entre União Europeia e Mercosul para combater o 'tarifaço' de Donald Trump . Ela é favorável à abertura de novos canais de comércio e à exploração de pactos com outras nações.



Em dezembro do ano passado, a Comissão Europeia negociou com o Mercosul a criação de um mercado de 700 milhões de pessoas, permitindo que os países do velho continente tivessem acesso facilitado a produtos como carne, açúcar e mel. Em contrapartida, os sul-americanos poderiam importar mais carros, máquinas e produtos farmacêuticos.



No entanto, seria necessário enfrentar o impasse da França , que se opõe ao acordo. Ainda nesta terça, Annie Genevard, ministra da Agricultura do país, afirmou que o pacto não pode ser considerado um remédio aos impostos do presidente dos Estados Unidos.