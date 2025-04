Ladrões de pelúcia: casal faz a limpa em loja e leva R$ 150 mil em brinquedos na Inglaterra

Um casal de criminosos roubou, no último domingo (30), cerca de R$ 150 mil em brinquedos de pelúcia de uma loja na Inglaterra. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que a dupla chega com o carro, arromba a porta e coloca os produtos em sacolas grandes.



Eles entraram e saíram do local oito vezes para levar o maior número de bichinhos . Segundo os donos do estabelecimento, os suspeitos foram vistos observando a vitrine 20 minutos antes do crime inusitado.