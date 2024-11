Ciência, arte, música e gastronomia: as maravilhas da cordilheira do Espinhaço, em Minas

Conhecido como cordilheira do Espinhaço, o conjunto de serras que vai de Ouro Branco, em Minas, até a chapada Diamantina, na Bahia, tem 1.200 km de extensão. Mais de 170 cidades são cortadas pela cordilheira, que preserva os biomas da caatinga, do cerrado e da mata atlântica . Além do valor científico, a cadeia de serras guarda evidências da história da humanidade e da cultura mineira. Luzia, o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul, foi descoberto em uma de suas grutas. Já a flora regional é usada para fazer artesanatos e pratos gastronômicos únicos , como o risoto de pequi.