RECORD NEWS transmitirá, ao vivo, os jogos do Paulistão Feminino 2024 O primeiro duelo já é o clássico entre São Paulo e Palmeiras no domingo (26), com narração de Lucas Pereira e participação da ex-bandeirinha Ana Paula Oliveira; não perca!

Camila Juliotti, editora do Portal R7 vai comentar os jogos do campeonato (RECORD/Edu Moraes)

Teremos mais futebol na tela da RECORD NEWS! Jogos do Paulistão Feminino 2024 serão transmitidos, ao vivo, pela emissora, com apresentação de Caíque Resende, narração de Lucas Pereira e comentários de Camila Juliotti. Ao todo, serão exibidas 15 partidas do torneio pela emissora.

Com exclusividade na TV aberta, para todo o Brasil, a primeira partida será o clássico entre São Paulo e Palmeiras, no domingo (26), a partir das 10h30. Ao lado do time esportivo da RECORD NEWS, na transmissão do choque-rainha feminino, em participação especial, a ex-bandeirinha Ana Paula Oliveira comentará os lances de arbitragem da partida.

Nas plataformas digitais, R7.com e PlayPlus, os internautas podem acompanhar, ao vivo, todas as emoções desse jogaço de bola com as mesmas imagens e narração da TV. Com uma câmera voltada para a equipe de transmissão, o canal do YouTube da RECORD NEWS mostrará as reações, ao vivo, de Lucas Pereira, Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira durante o jogo.

Campeões do Paulistão Feminino

Na edição de 2023 do Campeonato Paulista Feminino, o Corinthians venceu as meninas do São Paulo, na final, e sagrou-se campeão do torneio. Foi o quarto título estadual do Timão feminino. As Brabas, como é conhecida a equipe, terminaram a primeira fase do torneio na liderança, sem perder sequer um jogo. Em 11 duelos, foram dez vitórias e apenas um empate.

Santos, Corinthians e Juventus levantaram o troféu de campeão paulista feminino quatro vezes, cada um deles, e são os clubes com mais títulos. Com três canecos cada, Ferroviária, São José e Botucatu são os times que ocupam a segunda posição no ranking. São Paulo, Palmeiras e Portuguesa dividem o terceiro lugar em títulos com o Rio Preto, com duas taças cada um.

Mais esportes da RECORD NEWS

De segunda a sexta-feira, sempre a partir das 18h50, sob comando de Caíque Resende, o Esporte Record News traz todas as notícias esportivas do Brasil e do mundo, além da repercussão dos acontecimentos do Paulistão Feminino 2024.

A programação jornalística da RECORD NEWS, todos os dias, também exibirá reportagens sobre o torneio estadual feminino.