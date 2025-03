Relembre a trajetória de Fofão, campeã olímpica pela Seleção Brasileira de vôlei Record News|Do canal Record News no YouTube 22/03/2025 - 13h00 (Atualizado em 22/03/2025 - 18h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A primeira mulher a treinar uma seleção brasileira de vôlei, a primeira atleta do vôlei a disputar cinco edições de Jogos Olímpicos (1992, 1996, 2000, 2004 e 2008) e uma das atletas mais vitoriosas do vôlei brasileiro, Fofão não cansa de quebrar recordes. A equipe do Elas Com A Bola foi até um evento festivo conversar com a ex-levantadora da Seleção Brasileira de vôlei e relembrar um pouco da trajetória dessa atleta multicampeã.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews