The Women’s Cup chega à tela da RECORD NEWS com emocionantes duelos do futebol feminino Torneio inédito no Brasil colocará Palmeiras e São Paulo frente a frente com equipes dos Estados Unidos e do México Record News|Do R7 01/07/2025 - 14h54 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

The Women’s Cup chega com exclusividade na TV aberta na RECORD NEWS Reprodução/Instagram

A RECORD NEWS transmitirá, ao vivo e com exclusividade na TV aberta para todo o Brasil, as partidas da The Women’s Cup, um dos principais torneios para o desenvolvimento do futebol feminino e que será realizado pela primeira vez no país, reunindo equipes do Brasil, Estados Unidos e México.

O campeonato começa com as duas semifinais em dias seguidos: a primeira será o duelo entre São Paulo (Brasil) e Racing Louisville (Estados Unidos), no dia 19 de julho, às 20h, horário de Brasília. A segunda semifinal acontecerá no dia 20 de julho, com o confronto entre Palmeiras (Brasil) e Club de Fútbol Pachuca (México), também às 20h.

O encerramento do torneio será no dia 24 de julho, com uma rodada dupla. Primeiro, haverá a disputa pelo terceiro lugar às 17h e, mais tarde, os vencedores das semifinais se enfrentarão na grande final, às 20h, para decidir o título.

Os jogos serão disputados na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo, a partir de julho de 2025, e terão narração de Lucas Pereira, comentários de Camila Juliotti e apresentação de Caíque Resende.

Mais esporte na Record News

O futebol feminino é uma das grandes atrações da emissora, que segue investindo no esporte. De segunda a sexta-feira, a partir das 18h50, Caíque Resende comanda o Esporte Record News, trazendo as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. Logo depois, às 19h45, Matheus Teixeira e Nayara Inorro apresentam o Elas Com a Bola, com entrevistas e novidades do mercado esportivo feminino.