'Bom para a população': entenda como as novas regras do Pix podem frear a onda de fraudes

“Apesar de ficar um pouco mais difícil, as mudanças do Pix darão mais segurança à população”, fala Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, em entrevista ao Conexão Record News. As novas regras do Banco Central entram em vigor no dia 1° de novembro e devem limitar as transações feitas a partir de novos dispositivos cadastrados. A ideia é evitar fraudes, como o golpe do Pix . Simões explica que os criminosos abrem diversas contas em nomes de "laranjas". “Isso dificulta o rastreio do Banco Central , que não consegue controlar as milhares de transações feitas por dia.”