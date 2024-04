Advogado e cachorro praticam atividade que mistura ecologia e esporte no Chile Dupla coleta o lixo enquanto caminha e pretende aumentar a conscientização sobre reciclagem no país

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um advogado e o cachorro estão ajudando a impulsionar uma atividade conhecida como plogging, em Santiago, no Chile. A prática surgiu na Suécia, em 2016, e consiste em coletar os resíduos do meio ambiente durante corridas. Pioneira da atividade no Chile, a dupla caminha quatro vezes por semana. Enquanto Gonzalo recolhe o lixo com um bastão com pinça, o pet, Sam, é treinado para carregar garrafas e latas em uma sacola presa no corpo.