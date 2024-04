Ao menos 42 pessoas morrem em bombardeio israelense contra a Síria Foi o maior ataque ao país desde o início da guerra contra os terroristas do Hamas, em outubro

Ao menos 42 pessoas morreram, na madrugada desta sexta-feira (29), em um bombardeio israelense contra a Síria, de acordo com uma organização não governamental inglesa que atua no país. O ataque teria como alvo o depósito de armas do grupo terrorista libanês Hezbollah. Segundo a mídia estatal síria, há civis e ao menos cinco terroristas entre os mortos. Israel disse que não iria comentar o caso.