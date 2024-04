Aumento do nível dos oceanos vai continuar pelos próximos mil anos, mesmo que o calor estacione Fevereiro é o nono mês consecutivo a quebrar recorde de temperatura, o que impacta diretamente na vida marinha

Em entrevista à Record News nesta quinta-feira (28), Paulo Nobre, climatologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Especiais), afirmou que o nível dos oceanos continuará a subir pelos próximos mil anos mesmo que o planeta interrompa por completo a emissão dos gases do efeito estufa. Nesse período, faixas litorâneas serão alagadas e a biodiversidade marinha será afetada. Entre 2022 e 2023, o nível do mar aumentou 0,7 centímetro.