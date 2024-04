Calor e alto consumo de energia: saiba como usar o ar-condicionado de maneira mais econômica

Alto contraste

Uma nova onda de calor chegou ao Brasil, fazendo com que o uso de objetos como o ventilador e a-condicionado aumente. Para Ricardo Brandão, diretor-executivo da ABRADEE (Associação Brasileira de Distribuidora de Energia Elétrica), o ar-condicionado é um dos aparelhos que mais consomem energia. Segundo o especialista, uma maneira de realizar um uso 'mais racional' dele é não colocar as temperaturas em um nível muito baixo, além de desligá-lo quando ninguém estiver no ambiente. Além disso, no momento da compra, é bom focar em um aparelho eficiente, que não consumirá tanta energia.