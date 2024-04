Alto contraste

O velório do fazendeiro Walter Fernandes Ribeiro, morto aos 73 anos após um AVC (acidente vascular cerebral), foi marcado pela presença do cavalo Faísca, que estava com o produtor rural havia mais de 15 anos. O animal acompanhou o velório e o enterro para se despedir do dono e emocionou os familiares.