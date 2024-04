Criança fica presa com o corpo para fora da janela na China; veja vídeo

Alto contraste

Uma criança, de 4 anos, ficou pendurada na janela de um apartamento com metade do corpo para fora, nesta terça-feira (26), em Yiyang, na China. Em vídeo gravado por moradores, é possível vê-la desesperada com o tronco preso na grade de proteção no terceiro andar do edifício. Pedestres que passavam pelo local chegaram a colocar um cobertor no chão para amortecer a possível queda, mas o dono de uma mecânica conseguiu entrar no imóvel e resgatar a criança.