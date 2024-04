Cuidado! Criminosos usam babás eletrônicas para roubar dados e imagens de bebês Segundo a Polícia Federal, no ano passado foram mais de 100 casos registrados; crime se enquadra na lei Carolina Dieckmann

De acordo com a Polícia Federal, criminosos têm hackeado babás eletrônicas, que são ligadas à rede wi-fi, para roubar dados e imagens de bebês e residências.Para fugir do golpe, uma opção pode ser comprar babás eletrônicas analógicas, sem conexão com a internet.