A falta de chuva fez com que franceses apostassem no cultivo de pistache no sudoeste da França. A planta não exige muita água e consegue se adaptar a qualquer lugar. O plantio é feito por enxerto, com combinações de frutos gregos e italianos. O projeto ainda está em validação, mas as autoridades estão esperançosas.