França aprova medidas contra o 'fast fashion' para ajudar no mercado interno O país também visa proteger o meio ambiente ao dificultar a compra de roupas de baixo custo vindas, principalmente, da Ásia

Deputados franceses aprovaram, na última quinta-feira (14), uma série de medidas que vão contra a importação de roupas de baixo custo produzidas, majoritariamente, na China. O documento visa tornar o chamado “fast fashion” (em que os produtos são fabricados, consumidos e descartados rapidamente) menos atrativo para os consumidores e, assim, apoiar marcas locais e proteger a natureza. Para isso, entre outros pontos, os políticos estabeleceram taxas ambientais e de exportação, além de proibir a publicidade desse tipo de produto. A discussão ocorre enquanto o mercado francês é inundado pela moda rápida e muitas empresas nacionais declararam falência, o que preocupou o governo, já que a moda de luxo é um dos pilares da economia do país. Com a proposta, que ainda precisa passar pelo Senado, a França poderá ser a primeira a ter uma legislação para limitar os excessos do “fast fashion”.