Guerra na Síria matou mais de 507 mil pessoas em 13 anos de conflito Combate começou no dia 15 de março de 2011, após repressão brutal por parte do governo à mobilização popular

A guerra na Síria completa 13 anos nesta sexta-feira (15). Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, o conflito já matou mais de 507 mil pessoas. A ONU (Organização das Nações Unidas) indicou que 90% da população está vivendo abaixo do nível da pobreza.

A repressão brutal por parte do governo à mobilização popular, que surgiu em 15 de março de 2011, desencadeou um conflito interno do qual participaram exércitos estrangeiros e grupos jihadistas.

O regime do Bashar al-Assad, presidente sírio, recuperou progressivamente o território que havia perdido, com o apoio dos aliados, Irã e Rússia. Mas regiões do norte do país seguem fora do controle do governo.