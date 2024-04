Maior produtora de ovos dos EUA suspende operação após detectar gripe aviária em galinhas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A maior empresa produtora de ovos frescos dos Estados Unidos suspendeu temporariamente as operações, após detectar casos de gripe aviária em galinhas, na última terça-feira (2). Cerca de 1,6 milhão de galinhas destinadas a botar ovos e 337 mil frangas foram dizimadas, na fábrica no Texas. Em nota, a Cal-Maine Foods Inc informou que não há risco da doença associada aos ovos que já estão em comércio; nenhum ovo foi recolhido.

O anúncio foi realizado um dia após o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) confirmar o primeiro caso de gripe aviária H5N1 em um humano, também no Texas.