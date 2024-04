Milei concede abrigo a opositores de Maduro em embaixada na Venezuela, e imóvel tem luz cortada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O gabinete do presidente argentino Javier Milei confirmou, nesta terça-feira (26), que concedeu refúgio a líderes da oposição de Maduro em sua embaixada em Caracas, na Venezuela, e a energia elétrica do imóvel foi cortada. O comunicado oficial do presidente argentino pede que Maduro garanta a segurança e o bem-estar do povo venezuelano e convoque eleições transparentes, livres, democráticas e competitivas.