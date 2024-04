Plantas aromáticas ajudam no combate à dengue; entenda

Alto contraste

Com a falta de repelentes em farmácias, devido à epidemia de dengue no Brasil, as pessoas estão usando plantas aromáticas para afastar o mosquito Aedes aegypti. Segundo Mário Augusto Camargo, coordenador do Projeto Cemeia, esse tipo de planta é responsável pela produção de óleos essenciais e o aroma incomoda os insetos, podendo ajudar no combate à dengue quando combinado com cuidados básicos. Mário recomenda deixar plantas, como a citronela, por exemplo, em locais que tenham contato com o sol e vento, para criar uma barreira natural.