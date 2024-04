Plataforma para passageiros do Rio Tapajós afunda de forma inesperada Caso aconteceu na cidade de Juruti, no Pará; ninguém ficou ferido

Uma plataforma de entrada e saída de passageiros afundou no Rio Tapajós, no Pará. O caso aconteceu nesta quinta-feira (28), na cidade de Juruti, e ninguém ficou ferido. A marinha disse que irá investigar as causas do naufrágio, porém, segundo testemunhas, a correnteza intensa pode ter sido o problema, causada pelas fortes chuvas no estado.