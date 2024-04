Polícia do Rio de Janeiro apreende mais de 1.000 armas entre janeiro e fevereiro, diz governo do estado Foram 17 artefatos confiscados em média por dia; especialista acredita que apreensões ajuda na queda dos índices de violência

A Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu mais de 1.000 armas do crime organizado de janeiro a fevereiro de 2024. A informação é do governo do estado. Desse total, 128 eram fuzis. A média diária foi de 17 artefatos confiscados.

Para José Ricardo Bandeira, especialista em segurança pública, "a apreensão representa uma diminuição direta nos índices de violência e criminalidade".