Polícia Militar prende três suspeitos de clonar cartões dentro de agências bancárias, em Goiânia As autoridades acreditam que trio é de São Paulo e faz parte de uma quadrilha especializada que atua no país todo

A Rotam (Ronda Ostensivas Táticas Metropolitanas), da Polícia Militar, prendeu três suspeitos de clonar cartões de crédito dentro de agências bancárias, em Goiânia (GO). Com ajuda de equipamentos de ferro, os bandidos prendiam os cartões nas máquinas e fingiam ajudar as vítimas. Ao se aproximarem, clonavam o cartão com a senha. As autoridades acreditam que os suspeitos fazem parte de uma quadrilha especializada, que atua em todo o país. Segundo a investigação, o trio é de São Paulo e ia para Goiânia cometer os crimes.