Preparador de time peruano é condenado após imitar macaco para a torcida do Corinthians

Sebastián Avellino Vargas, integrante da comissão técnica do time Universitario, do Peru, foi condenado em segunda instância por crime de racismo, após imitar um macaco para a torcida do Corinthians. O preparador físico foi condenado a dois anos de prisão, mas a punição foi substituída pelo pagamento de dois salários mínimos a uma instituição social. Ele ainda pode recorrer da decisão. O caso aconteceu no ano passado, durante um jogo entre Corinthians e Universitario pela Copa Sul-Americana.