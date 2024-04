Startup britânica cria projeto para captar energia solar do espaço

Alto contraste

Uma startup britânica apresentou um projeto que promete fornecer energia solar do espaço. A companhia quer instalar painéis na órbita da Terra, local com contato constante com a luz do sol. A tecnologia converte a energia tirada do astro em micro-ondas, que são transmitidas do espaço para uma estação terrestre conectada à rede local. A empresa tem como objetivo fornecer uma energia limpa e barata 24 horas por dia para todo mundo.