Ventos com mais de 140km/h causam destruição e deixam Sul do Brasil em alerta Temporais deixaram mais de 260 mil imóveis sem energia no Rio Grande do Sul; fortes chuvas devem atingir o Sudeste

O Sul do Brasil está em alerta após registrar tempestades com ventos de mais de 140 km/h. No Rio Grande do Sul, o avanço de uma frente fria, que vem da Argentina, provocou fortes temporais e deixou mais de 260 mil imóveis sem energia elétrica. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a frente fria vai avançar para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a partir de sábado (23).