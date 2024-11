Oasis, Dnaipes e James Blunt: veja bandas que saíram do hiato e artistas com shows no Brasil em 2025

O ano de 2025 será inesquecível para os fãs de música no Brasil, com uma agenda repleta de grandes nomes internacionais e nacionais. Após hiato de 15 anos e 16 anos sem shows no país, a banda britânica Oasis fará apresentações no estádio Morumbis, em São Paulo , nos dias 22 e 23 de novembro. A banda Dnaipes, que ficou seis anos em pausa, esgotou os ingressos para ensaios abertos e se prepara para lançar um novo álbum e fazer uma série de shows. James Blunt virá ao Brasil para celebrar os 20 anos de Back to Bedlam, seu álbum de 2004 que inclui o hit You’re Beautiful. O Festival de Verão de Salvador, que acontece nos dias 25 e 26 de janeiro, contará com atrações como Ludmilla , Ivete Sangalo , Ana Castela , Jão e Gustavo Mioto .