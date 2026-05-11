‘Médico na Praça’ atende na Praça Cel. Fernando Prestes nesta semana Aferição de pressão e glicemia, são alguns dos procedimentos que podem ser realizados na ação que visa levar diagnósticos precoces à população

Na clínica móvel, os pacientes recebem atendimento médico e de enfermagem diariamente das 8h às 13h. Bruno Rodrigues (Secom Sorocaba)/Reprodução

Segue até o dia 15 de maio, o projeto “Médico na Praça”, da Prefeitura de Sorocaba. Nesta semana, a ação realiza atendimentos Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro da cidade, das 8h às 13h.

O atendimento visa trazer diagnósticos precoces de condições crônicas, como hipertensão e diabetes, além de fortalecer o vínculo entre a população e a rede de saúde.

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A ação conta com uma clínica móvel e estrutura para acomodação para aguardar a consulta, permitindo o acolhimento por demanda espontânea de adultos. É necessário apresentar documento de identificação com foto.

A iniciativa atua como extensão da rede assistencial, sendo direcionada prioritariamente a bairros e territórios com maior vulnerabilidade social ou que apresentem barreiras geográficas que dificultem o acesso aos serviços de saúde.

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No local, são ofertados aferição de sinais vitais (pressão arterial, glicemia capilar, entre outros), atendimento de enfermagem, além da consulta médica.

A programação e os próximos locais de realização podem ser consultados no site da Prefeitura de Sorocaba.