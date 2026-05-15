Novo Pronto Atendimento Infantil é inaugurado no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru Hospital amplia estrutura do Pronto Atendimento Infantil com novos leitos e isolamento de pressão negativa

Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru inaugura novo Pronto Atendimento Infantil

Como parte do seu plano contínuo de expansão e modernização, o Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru entregou, neste dia 14, o novo Pronto Atendimento Infantil (PAI). O setor passa a funcionar em uma área mais ampla, onde anteriormente estava localizado o Pronto Atendimento Adulto.

“Passamos por uma grande reforma para tornar o ambiente mais amplo, acolhedor e adequado para atender nossos pequenos pacientes, garantindo mais qualidade e segurança em cada etapa do cuidado”, destaca o diretor superintendente da instituição, Ajax Rabelo Machado.

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O novo espaço já está em funcionamento e conta com sala para inalação, ampliação da sala de avaliação clínica e sala de sutura e curativos. A nova estrutura também contará com quatro salas de observação, cada uma equipada com dois leitos.

Outro importante diferencial é a instalação de um espaço de isolamento com pressão negativa, recurso essencial para o atendimento seguro de casos que demandam controle rigoroso de infecções respiratórias. Além disso, o setor passa a contar com três leitos adicionais, ampliando a capacidade de atendimento.

A entrada do novo Pronto Atendimento Infantil é feita pelo acesso anteriormente utilizado pelo Pronto Atendimento Adulto, facilitando a localização e o fluxo de pacientes.