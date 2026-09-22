Prazo para entrega de documentos de pré-selecionados do Nova Belo Horizonte termina nesta sexta em Itapetininga Candidatos do programa Minha Casa, Minha Vida devem apresentar a documentação até 25 de setembro para continuar no processo de seleção

Foto: Divulgação/Prefeitura Itapetininga

Termina nesta sexta-feira (25) o prazo para que os pré-selecionados do empreendimento Nova Belo Horizonte, em Itapetininga, apresentem a documentação necessária para continuar no processo de seleção do programa Minha Casa, Minha Vida.

A lista dos candidatos pré-selecionados foi publicada no Semanário Oficial Eletrônico do Município nº 826, de 25 de agosto de 2026, a partir da página 4.

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Os candidatos que ainda não entregaram os documentos exigidos devem procurar o Setor de Habitação da Prefeitura de Itapetininga até sexta-feira (25). O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A entrega da documentação dentro do prazo é necessária para que o candidato avance para as próximas etapas de análise e seleção do programa habitacional.

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A Prefeitura orienta que os pré-selecionados consultem a relação publicada e, caso ainda não tenham apresentado os documentos, procurem o Setor de Habitação dentro do prazo estabelecido.

A lista completa dos pré-selecionados pode ser consultada no Semanário Oficial Eletrônico do Município: https://www.itapetininga.sp.gov.br/public/admin/globalarq/diario-eletronico/diario/23aTswAZARx232Ac.pdf.